2019-08-30T12:08:21+03:00
Происшествия

В селе под Рязанью иномарка сбила мужчину на электросамокате

Пострадавшему потребовалась помощь медиков
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 29 августа, в селе Дядьково Рязанского района произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Примерно в 20.15 возле дома №2 по 2-му Бульварному проезду 31-летний рязанец, управляя иномаркой Nissan Almera, сбил 34-летнего мужчину, передвигавшегося на электросамокате Kugoo.

Пресс-служба ГИБДД по Рязанской области сообщает, что пострадавшему потребовалось помощь медиков. Его доставляли в больницу. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, оцениваются дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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