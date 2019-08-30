В Рязани погиб младенец, за жизнь которого боролись 16 суток

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-30T12:04:45+03:00

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29 августа в Рязани в клиническом перинатальном центре погиб младенец. Как сообщили «Комсомолке» в областном минздраве, причиной смерти стало серьезное врожденное заболевание.

- Врачи боролись за жизнь ребенка на протяжении 16 суток и сделали все, что в их силах, - отметила начальник отдела по обеспечению деятельности министерства Ирина Кузминова.

Ранее распространенную информацию о том, что ребенок умер от пневмонии, Кузминова опровергла.

ИСТОЧНИК KP.RU