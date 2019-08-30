Рязанец унес прокатный велосипед домой – об охранной системе он не знал

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-30T11:12:57+03:00

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Пьяный 57-летний рязанец попался на ночной краже прокатного велосипеда. Сесть на него и поехать не получилось - без оплаты через специальное приложение заднее колесо блокируется. Тогда мужчина просто потащил велосипед домой на себе.

О встроенной системе, передающей данные о местоположение велосипеда, «шестидесятник» не догадывался. Работник службы проката, заметив, что еще не «активированный» велосипед передвигается, позвонил в полицию. Те прибыли по маячку на улицу Островского и застали хозяина квартиры в одном из домов за попыткой взломать блокиратор.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU