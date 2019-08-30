2019-08-30T08:18:48+03:00
Недвижимость

Центральному агентству недвижимости Рязани исполняется 28 лет

На протяжении трех десятков лет ЦАН помогает рязанцам в разрешении самых сложных жилищных проблем
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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1 сентября исполняется 28 лет со дня основания в Рязани Центрального агентства недвижимости. В нашем прошлом было многое, чем можно гордиться. Один только вопрос, по расхожему мнению, постоянно портил людей - квартирный. Риэлторы появились для того, чтобы сделать людей добрее. И вот уже 28 лет Центральное агентство недвижимости строго следует своей миссии, помогая рязанцам в разрешении самых сложных жилищных проблем.

Ваша работа снимает напряженность в обществе, сохраняет семьи, создает жизненный комфорт, устанавливает добрососедские отношения. Для десятков тысяч рязанцев вы изменили жизнь к лучшему.

Достижения, карьера, личное счастье – для многих они начались с комфортной и доступной жилплощади, заботливо подобранной вашими специалистами. Потому сегодня, мысленно или в полный голос, в адрес Центрального агентства недвижимости раздаются тысячи благодарностей и поздравлений. Памятник вашему труду – растущий город, который вы питаете спросом. С праздником, наши верные помощники в мире недвижимости!

Рязанская "Комсомолка" поздравляет Центральное агентство недвижимости с Днем рождения!

Рязанская "Комсомолка" поздравляет Центральное агентство недвижимости с Днем рождения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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