В маршрутах двух рязанских автобусов появится остановка «Театральная площадь»

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-29T19:43:51+03:00

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В четверг, 29 августа, пресс-служба администрации Рязани сообщила, что с 1 сентября в маршрутах двух городских автобусов появится еще одна остановка. Речь идет об автобусах №4 (улица Большая – ТРЦ М5«Молл») и №20 (Микрорайон №1 Песочни – поселок Мехзавода).

Ранее при движении со сторону улицы Новой машины на этих маршрутах не останавливались возле Театра драмы, а поворачивали налево и выпускали (и впускали) пассажиров только у Приобанка (бывший кинотеатр «Ока»). Это было связано с неудобством перестроения в левый ряд для поворота.

Теперь администрация города посчитала, что неудобства для водителей не такие уж сильные, а вот пассажирам будет гораздо комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU