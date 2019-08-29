Рязанцам напомнили об уплате имущественных налогов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-29T18:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе для жителей Рязанской области стартовала массовая кампания по рассылке налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов, то есть на месяц раньше, чем в 2018 году.

Напомним, что срок уплаты налогов за 2018 год – 2 декабря!

При расчете налогов в 2019 году применялся целый ряд изменений:

- с налогового периода 2018 года по земельному налогу, также как и по налогу на имущество физических лиц, введен коэффициент, ограничивающих рост налога к предыдущему году не более чем на 10%;

- начиная с налогового периода 2018 года, в качестве дополнительных мер социальной поддержки к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

- включено правило предоставления налоговых льгот физическим лицам без заявлений в налоговый орган. Когда налогоплательщик является пенсионером, инвалидом, многодетным и лицом предпенсионного возраста не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы. Тогда льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

- отменено применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Теперь для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1.

ИСТОЧНИК KP.RU