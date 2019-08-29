Оштрафованный за листерии в голубцах предприниматель подал в суд на 30 рязанских СМИ
Производитель замороженных голубцов ИП Киселев Г.М., в которых специалисты Россельхознадзора в начале 2019 года обнаружили возбудителей ластериоза, предъявил исковые требования к 30 региональным СМИ, сообщившим о найденных нарушениях. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Комсомолки».
В нем Геннадий Киселев утверждает, что не нашел на сайте контрольного ведомства информации о своих голубцах. Поэтому он считает, что репутации его предприятия был нанесен ущерб. Предприниматель требует от региональных СМИ удалить порочащую его информацию, а также компенсацию ущерба. Суммы, которые Киселев хочет заполучить от журналистов, варьируются от 100 до 400 тысяч.
- … В статье была гиперссылка на новостной сайт регионального Россельхознадзора, как на источник информации. Однако на данном сайте никакой информации по состоянию на 23 августа 2019 года не было, - говорится в иске.
Видимо, не только господин Киселев, но и его юрист Юрий Коноплин, плохо справляются со своей работой, иначе как объяснить, что они не могли найти информацию до настоящего момента размещенную на сайте Россельхоз надзора?
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ИСТОЧНИК KP.RU