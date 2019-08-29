2019-08-29T17:50:33+03:00
Происшествия

Глава сельского поселения в Рязанской области совершила подлог

Прошло два года. На нее завели уголовное дело после прокурорской проверки
Иван АНТОНОВ
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Гоголевские герои многим до сих пор не дают покоя. Фото: соцсетиГоголевские герои многим до сих пор не дают покоя. Фото: соцсети
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Сотрудники Касимовской межрайонной прокуратуры в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства в администрации Китовского сельского поселения выявили служебный подлог со стороны главы муниципального образования. Об этом сообщает сайт надзорного органа.

Прокурорские работники установили, что в 2017 году в штате администрации имелись вакантные должности работника военно-учетного стола и оператора газового оборудования. 1 сентября 2017 года глава администрации поселения издала приказ о зачислении на работу работника военно-учетного стола, а впоследствии и оператора газового оборудования. Но приказ оказался «липой» - работник был фиктивный. Тем не менее, ему начислялись зарплата и премии, выплачивались взносы в ПФР. Вместо «мертвой души» деньги получал совсем другой человек.

Межрайонной прокуратурой в следственный орган был направлен материал проверки, по результатам рассмотрения которого в отношении главы сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог.

В настоящее время главой МО Китовское сельское поселение, судя по официальному сайту, является Валентина Алешина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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