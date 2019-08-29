Власти дали добро на храм в честь Петра и Февронии в Листвянке
Его построят на улице Прудной в поселке Листвянка
Участок строительства выделен желтым.
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На улице Прудной в рязанском поселке Листвянка вблизи дома №1 возведут храм в честь Петра и Февронии. Даны разрешения на религиозное использование участка площадью 1500 «квадратов», а также на отклонение от предельных параметров строительства.
В региональное управление архитектуры обращалась организация местного прихода. Им позволили не делать никакого отступа от границы участка и возвести сооружение до 22 метров в высоту.
Постановления вступают в силу со дня их официального опубликования.
Напомним, ранее в селе Ласково, где родилась Феврония, открыли памятник святым.
ИСТОЧНИК KP.RU