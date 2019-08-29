2019-08-29T13:59:18+03:00
Происшествия

В Рязани мужчина пальнул в автоледи из ракетницы

Его отправили отбывать наказание в колонию строгого режима
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На улице Станкозаводской в Рязани мужчина пальнул в автоледи из ракетницы. За это его приговорили к реальному сроку.

Инцидент произошел в феврале 2019-го. Пьяный судимый рязанец брел посреди дороги к себе домой. Женщина, ехавшая сзади на автомобиле, ему посигналила, после чего пешеход «взорвался».

Сначала он попытался открыть водительскую дверь, а затем, когда это не удалось, достал из кармана «Сигнал охотника» и выстрелил в стекло. Напугав девушку, агрессор ретировался.

Подсудимого наказали лишением свободы на 10 месяцев, что при сложении с прежним приговором дало 2 года 3 месяца заключения. Отбывать срок мужчине предстоит в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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