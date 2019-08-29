Появились актуальные подробности строительства на 5-м Коломенском проезде

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-29T14:01:10+03:00

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Холдинг «Vellcom group» продолжает строительство жилого многоквартирного дома на 5-м Коломенском проезде. В настоящее время здесь возводят 7-й этаж дома. Газ к дому уже подведен. Также идет работа по прокладке инженерных сетей – канализации и водопровода. Они будут подключены от существующих магистралей на улице Великанова. В дальнейшем эти коммуникации будут переданы в муниципальную собственность, что позволит в будущем при необходимости переподключить соседние дома.

Фото: холдинг «Vellcom group».

Стоит отметить, что прокладка инженерных сетей является одним из главных этапов строительства, и имеет важное значение в работе по возведению многоквартирного дома на 5-м Коломенском проезде.

Фото: холдинг «Vellcom group».

В руководстве компании-подрядчика, специалисты которой непосредственно занимаются выполнением работ, отказались комментировать претензии по поводу нарушения правил городского благоустройства. Но продемонстрировали ордер, в соответствии с которым работы здесь ведутся на законных основаниях.

Фото: холдинг «Vellcom group».

В свою очередь, в офисе компании «Vellcom group» нам подтвердили, что все работы на строительстве дома осуществляются согласно действующим строительным нормам и правилам, и в кратчайшие сроки будут завершены. Связанные с ними временные неудобства, которые испытывают жители близлежащих домов, будут компенсированы обустройством обновленной пешеходной аллеи.

Фото: холдинг «Vellcom group».

Проект по благоустройству пешеходной зоны пока еще пребывает в работе. Между тем, уже сейчас специалисты компании помогают подготовить к новому учебному году территорию близлежащей школы и детского сада.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU