Рязанка убила гостя, вступившись за любовника

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-29T13:09:22+03:00

Женщина схватилась за нож, когда ее мужчину начали избивать

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В поселке Шилово 28 августа совершено убийство. Днем в квартире одного из домов женщина пырнула гостя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, мужчина 36 лет в ходе ссоры начал избивать хозяина жилища. Среагировав на это, 30-летняя сожительница последнего воткнула нож в грудь обидчика. Потерпевший скончался по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU