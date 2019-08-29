Рязанка убила гостя, вступившись за любовника
Женщина схватилась за нож, когда ее мужчину начали избивать
Фото: ryazan.sledcom.ru
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В поселке Шилово 28 августа совершено убийство. Днем в квартире одного из домов женщина пырнула гостя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
По данным следствия, мужчина 36 лет в ходе ссоры начал избивать хозяина жилища. Среагировав на это, 30-летняя сожительница последнего воткнула нож в грудь обидчика. Потерпевший скончался по пути в больницу.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU