2019-08-29T11:52:55+03:00
Происшествия

В городе Рыбное в реке случайный прохожий обнаружил труп мужчины

Следственный комитет проводит проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 28 августа, в 11.40 из города Рыбное поступило сообщение об обнаружении в реке Дубянка трупа мужчина. Страшную находку сделал случайный прохожий.

Личность погибшего пока не установлена. На вид ему немногим за пятьдесят. Явных следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. В воде тело находилось не очень долго.

По данному факту Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственую проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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