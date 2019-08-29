2019-08-29T10:55:28+03:00
Происшествия

На улице Островского в Рязани напали на 33-летнего мужчину

Потерпевшего несколько раз стукнули и отобрали мобильный телефон
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранним утром в полиции Рязани обратился 33-летний житель областного центра, который сообщил, что на улице Островского незнакомец несколько раз ударил его и отобрал сотовый телефон. Со слов пострадавшего оперативники составили портрет злоумышленника. Далее они тщательно изучили окрестные дворы и улицы и заприметили круглосуточный продуктовый магазин.

В магазине подтвердили, что похожий (по описаниям со слов потерпевшего) мужчина действительно наведывался к ним ночью. Получив изображение с видеокамер, полицейские быстро установили личность предполагаемого преступника и отправились к нему с визитом.

34-летний рязанец был дома, при нем находился похищенный смартфон.

Выяснилось, что злоумышленник, возвращаясь домой в нетрезвом виде, увидел на улице прохожего, который также был слегка пьян и разговаривал по телефону. Посчитав, что мобильный телефон станет легкой добычей, мужчина напал на прохожего.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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