2019-08-29T11:04:58+03:00
Происшествия

Рязанцы смастерили ружья образца XV века и попали под суд

Они избежали тюрьмы, но оружие будет уничтожено
Антон КОНОВАЛОВ
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В 2016 году двое жителей Рязанского района смастерили дульнозарядные ружья по образцу тех, что состояли на вооружении у европейских армий в XV-XVI веках. Это привело их на скамью подсудимых.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, перед судом предстали молодые люди 23 и 24 лет. Один из них, увлекавшийся раритетным оружием, подкинул идею товарищу-кузнецу. В итоге из-под молота мастера вышло 8 мушкетов, хотя лицензии на это у него, конечно же, не было. Кроме того, инициатор для «испытаний» изготовил дымный порох, что тоже карается по закону.

26 августа обоих ребят, признавших свою вину, приговорили к лишению свободы условно. Нелегальное оружие будет уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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