В Рязанской области на один день запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-29T08:46:03+03:00

Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В День знаний приобрести пиво или более крепкие напитки можно будет только в заведениях общественного питания

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2 сентября на всей территории Рязанской области запретят продажу алкоголя, сообщает региональное минэкономразвития. Причина запрета — День знаний.

Областные власти уточняют, что в этом году День знаний - 1 сентября, приходится на выходной день, из-за этого запрет на розничную продажу алкоголя перенесли на 2 сентября.

Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных.

Напомним, ограничения на продажу алкоголя введены в соответствии с Законом Рязанской области от 14 ноября 2011 года «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

ИСТОЧНИК KP.RU