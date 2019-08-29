В Рязанской области на один день запретят продажу алкоголя
2 сентября на всей территории Рязанской области запретят продажу алкоголя, сообщает региональное минэкономразвития. Причина запрета — День знаний.
Областные власти уточняют, что в этом году День знаний - 1 сентября, приходится на выходной день, из-за этого запрет на розничную продажу алкоголя перенесли на 2 сентября.
Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных.
Напомним, ограничения на продажу алкоголя введены в соответствии с Законом Рязанской области от 14 ноября 2011 года «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
ИСТОЧНИК KP.RU