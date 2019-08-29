2019-08-29T08:46:03+03:00
Общество

В Рязанской области на один день запретят продажу алкоголя

В День знаний приобрести пиво или более крепкие напитки можно будет только в заведениях общественного питания
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Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных.Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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2 сентября на всей территории Рязанской области запретят продажу алкоголя, сообщает региональное минэкономразвития. Причина запрета — День знаний.

Областные власти уточняют, что в этом году День знаний - 1 сентября, приходится на выходной день, из-за этого запрет на розничную продажу алкоголя перенесли на 2 сентября.

Приобрести алкогольную продукцию можно только в пунктах общественного питания – кафе, барах и прочих пивных.

Напомним, ограничения на продажу алкоголя введены в соответствии с Законом Рязанской области от 14 ноября 2011 года «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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