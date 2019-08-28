2019-08-28T22:16:25+03:00
Общество

В Рязани завершились поиски пропавшей женщины в норковой шапке

Ушедшую 27 августа из дома 84-летнюю пенсионерку искали добровольцы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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27 августа из дома в Рязани ушла 84-летняя женщина в майке и зимней норковой шапке, которая плохо ориентировалась в пространстве и нуждалась в медицинской помощи. О пропаже объявили на форуме «Лиза Алерт» на следующий день, в среду. Возможно, именно необычная одежда помогла ее обнаружить.

Уже через час с небольшим появилось первое сообщение о том, что пропавшую видели в Дашково-Песочне на остановке «Шереметьево». А около 21 часа появилась запись поисковиков: «Найдена. Жива. Спасибо всем за помощь и отзывчивость!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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