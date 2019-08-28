2019-08-28T20:36:46+03:00
Недвижимость

В Рязани за рытье земли без разрешения оштрафовано 68 нарушителей

С начала года городской бюджет удалось пополнить штрафами почти на 250 тысяч рублей
Сергей ЮРЧЕНКО
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Помимо получения разрешения, разрытие на улице надо также оформить ограждением и знакамиПомимо получения разрешения, разрытие на улице надо также оформить ограждением и знакамиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Административные комиссии Рязани с начала 2019 года оштрафовали за земляные работы без разрешения уже 68 нарушителей, сообщил интернет-сайт городской администрации.

Правила благоустройства, действующие в Рязани, требует от всех производителей работ на муниципальной земле получать разрешение в администрации города. Многие организации, прокладывающие кабели или трубопроводы, делают это нелегально. Согласно отчету, в 2019 году за счет привлечения их к административной ответственности и после выплаты штрафов бюджет пополнился на 249 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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