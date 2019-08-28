2019-08-28T17:53:19+03:00
Происшествия

Рязанец прикинулся потерпевшим, чтобы скрыть свое правонарушение

На кону стояла помятая машина коллеги и «статья» за угон, но вокруг пальца полицию обвести не удалось
Иван АНТОНОВ
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Полицейских провести не удалось...Полицейских провести не удалось...Фото: Павел АВЕРИН
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В полицию обратился 21-летний рязанец с ушибами и ссадинами на лице. Он заявил, что на него напали, избили и отобрали два сотовых телефона.

Оперативникам молодой мужчина путано рассказал о событиях, случившихся накануне поздно вечером. В это время в полицию поступила информация, что на окраине Рязани в кювете дороги обнаружили угнанный автомобиль. Он пропал от складов, где работал его владелец. При осмотре салона было заметно, что водитель в результате ДТП получил травмы лица.

Оперативники заинтересовались совпадением, ведь машину угнали как раз от тех складов, где работал якобы пострадавший от ограбления. Сопоставив образцы крови взятые у 21летнего рязанца и в салоне автомобиля, полицейские установили, что они совпадают. Они «разговорили» заявителя, и тот сознался, что в состоянии алкогольного опьянения задумал покататься на автомобиле коллеги, который был припаркован у склада. Но не справился с управлением и вылетел в кювет. Чтобы скрыть угон и его последствия, мужчина попытался ввести полицейских в заблуждение.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что в отношении неумелого вруна возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: по ч.1 ст.306 УК РФ (Заведомо ложный донос) и - по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством). Следующие 5 лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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