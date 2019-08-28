Касимовский пенсионер сам сделал пистолет, затем провел его испытания

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-28T17:27:41+03:00

Касимовский "Кулибин" изготовил пистолет-авторучку, даже пострелял из него. Фото: соцсети

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Касимовские полицейские получили сведения, что территории усадьбы 62-летнего жителя города Касимова иногда слышаться звуки, похожие на выстрелы. Затем опросили других соседей, мужчины-охотники заявили, что стреляют не из охотничьего оружия.

Полицейские осмотрели жилище и надворные постройки. В сарае в импровизированном тайнике они обнаружили изготовленное кустарным путем огнестрельное оружие типа «авторучка», а затем нашли несколько патронов калибра 6,8 мм. Хозяина усадьбы задержали, а самодельное устройство изъяли.

Как рассказал сам владелец «авторучки», он с давних пор интересовался оружием и его историей. Особенно – огнестрельным. Родилась мысль проверить себя: сам изготовил вполне боеспособное огнестрельное оружие, и проверил его пригодность, стреляя по мишеням. Кустарный пистолет пенсионер планировал хранить дома для коллекции.

В отношении любителя огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия и боеприпасов) и уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия). 62-летний касимовец может отправиться за решетку на 5 лет - отметила пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU