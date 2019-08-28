2019-08-28T16:33:01+03:00
Происшествия

Чудесное спасение. На чемпионате ЦФО едва не погиб спортсмен-парашютист

Только хладнокровие помогло представителю курской команды избежать серьезных травм, а может быть, и гибели
Роман ДОРОФЕЕВ
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Кадр с камеры, закрепленной на шлеме Александра Александрова.Кадр с камеры, закрепленной на шлеме Александра Александрова.
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В минувшие выходные на аэродроме «Крутицы» в Шиловском районе прошел чемпионат Центрального федерального округа по парашютному спорту.

Соревнования едва не закончились трагедией. Во время прыжка курской команды в дисциплине групповая акробатика у воздушного оператора Александра Александрова не раскрылся полностью основной парашют. Произошел зацеп стропой управления строп четвертого ряда. Александр не растерялся, он отцепил основной купол и открыл запасной.

Однако с запасным парашютом Александру тоже пришлось повозиться. Из-за закрутившихся строп слайдер не сошел сразу на рабочее место, а, соответственно, и крыло работало не эффективно. Лишь после того как руками Александров раскрутил стропы и слайдер опустился на рабочее место дальнейшее приземление стало безопасно.

В комментарии курскому порталу KurskCity Александров отметил:

- Такое бывает в нашем спорте. Во время инцидента больше волновался за результат команды. Мы заняли пятое место, а претендовали минимум на третье.

Отметим, что в конце июля на аэродроме «Крутицы» тяжелые травмы получил парашютист из Беларуси Сергей Безрученко. Две неделе врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, 11 августа он скончался.

Крутицы. Инцидент с парашютом. ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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