Рязанец Андрей Потапов завоевал награду на ЧМ по профмастерству
Рязанский столяр Андрей Потапов набрал 715 баллов и вошел в число лучших молодых специалистов, отмеченных медальоном за профессионализм на чемпионате мира по профессиональному мастерству. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобразования.
По положению соревнований это означает, что рязанец подтвердил профессиональную квалификацию. Выпускник Рязанского политехнического колледжа представлял Россию среди 24 человек в компетенции «Столярное дело».
Всего сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов. Россияне заняли второе место в медальном зачете. Первой стала команда Китая. В чемпионате мира участвовали 1354 человека из 63 стран мира. В течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям.
ИСТОЧНИК KP.RU