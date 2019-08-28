Рязанец Андрей Потапов завоевал награду на ЧМ по профмастерству

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-28T16:58:51+03:00

/Столяр из Рязани завоевал медальон на ЧМ по профмастерству. Фото: страница VK

Он вошел в число наиболее признанных мастеров столярного дела на WorldSkillsKazan 2019

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Рязанский столяр Андрей Потапов набрал 715 баллов и вошел в число лучших молодых специалистов, отмеченных медальоном за профессионализм на чемпионате мира по профессиональному мастерству. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобразования.

По положению соревнований это означает, что рязанец подтвердил профессиональную квалификацию. Выпускник Рязанского политехнического колледжа представлял Россию среди 24 человек в компетенции «Столярное дело».

Всего сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов. Россияне заняли второе место в медальном зачете. Первой стала команда Китая. В чемпионате мира участвовали 1354 человека из 63 стран мира. В течение 4 дней они соревновались по 56 компетенциям.

ИСТОЧНИК KP.RU