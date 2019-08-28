В Рязани бесследно исчезла женщина в норковой шапке

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-28T16:01:12+03:00

Она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве

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27 августа в Рязани вышла из дома и бесследно исчезла 84-летняя Анна Соколова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

В ориентировке указаны приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Одета она была в майку, темные обрезанные по колено трико и норковую шапку.

С информацией просят обращаться в полицию или по телефону «горячей линии»: 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU