В преддверии рязанских выборов стало известно о подкупе избирателей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-28T15:29:48+03:00

Информацию проверяют. Всего же 8 сентября в регионе пройдет 68 кампаний

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8 сентября, в единый день голосования, в Рязанской области пройдет 68 кампаний – 41 по выборам местных депутатов и 27 по выборам глав муниципальных образований. Как сообщает региональный Клуб избирателей, проголосовать смогут около 80 тысяч человек.

Уже поступают жалобы. Так, из Заборьевского сельского поселения пришла информация о подкупе избирателей. Ее проверяют.

Выборы пройдут в Захаровском, Касимовском, Кораблинском, Милославском, Михайловском, Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Спасском районах, а также в городе Касимове.

ИСТОЧНИК KP.RU