Назначен новый глава администрации Рыбновского района
В среду, 28 августа, Рыбновская районная Дума назначила Андрея Горелова на должность главы администрации Рыбновского района. Контракт рассчитан на пять лет.
Напомним, что в статусе исполняющего обязанности Горелов руководил районом с 27 июня 2019 года. Ранее он работал в должности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
До Горелова многие годы Рыбновским районом руководил Владимир Зюба, который 18 июня 2019 года написал заявление об уходе по собственному желанию, а 23 июля скоропостижно скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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