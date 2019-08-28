2019-08-28T14:53:56+03:00
Политика

Назначен новый глава администрации Рыбновского района

Им ожидаемо стал Андрей Горелов
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 28 августа, Рыбновская районная Дума назначила Андрея Горелова на должность главы администрации Рыбновского района. Контракт рассчитан на пять лет.

Напомним, что в статусе исполняющего обязанности Горелов руководил районом с 27 июня 2019 года. Ранее он работал в должности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

До Горелова многие годы Рыбновским районом руководил Владимир Зюба, который 18 июня 2019 года написал заявление об уходе по собственному желанию, а 23 июля скоропостижно скончался.

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Бывшего главу Рыбновского района похоронили на кладбище села Пощупово (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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