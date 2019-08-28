В Рязани не будут сокращать троллейбус №1 — мэрия

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-28T13:50:53+03:00

С 1 сентября подвижной состав УРТ будет работать еще интенсивнее. Правда, речь идет только об утренних часах

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27 августа в группе «Новости Рязани во ВКонтакте» появилось сообщение от анонимного подписчика, что в сентябре в областном центре сократят количество троллейбусов №1.

«Со 2 сентября по маршруту №1 вместо семи троллейбусов останется только три. График также изменится, троллейбусы будут ходить с 06:00 до 20:30. Вызвано это сокращение из-за 41-ой маршрутки, так как в основном народ ездит на ней», - говорится в сообщении.

Однако, как сообщили в городской администрации, сокращение троллейбусов не планируется. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Что касается графика движения, то уже с 1 сентября в утренние часы троллейбусы будут ходить более интенсивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU