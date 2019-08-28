Рязанец сначала ремонтировал квартиры, а затем похищал ценности из них

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-28T13:38:34+03:00

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Следователи установили, что в июне 2017 года житель областного центра ремонтировал квартиру. Хозяйка по делам уехала в столицу, а ремонтник не преминул этим воспользоваться. Он открыл квартиру – доверчивая женщина вручила ключи сама – и похитил золотые украшения на сумму 140 тысяч рублей и планшет. Об этом рассказала пресс-служба облпрокуратуры.

Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства рязанец свою вину не признал. Алиби подсудимому создали его родители – они утверждали, что на момент инкриминируемого преступления их сын находился дома, а затем с отцом ремонтировал автомобиль. Однако, собранных следствием и судом доказательств было уже достаточно для доказательства его вины.

А теперь самое интересное. В другом райсуде Рязани рассматривается, и одним из отделов МВД расследуется как две капли воды похожих уголовных дела. И это при том, что все это рязанец совершил в период УДО.

Железнодорожным райсудом мужчина признан виновным. Проведет ли он ближайшие 4 года в колонии строгого режима, выяснится скоро. Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным и его защитником в вышестоящий суд.

ИСТОЧНИК KP.RU