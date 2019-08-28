2019-08-28T13:38:34+03:00
Происшествия

Рязанец сначала ремонтировал квартиры, а затем похищал ценности из них

Алиби, по крайней мере, в одном случае, ему обеспечивали родители
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Ремонт - побочное занятие, главное - золото хозяйки.Ремонт - побочное занятие, главное - золото хозяйки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Следователи установили, что в июне 2017 года житель областного центра ремонтировал квартиру. Хозяйка по делам уехала в столицу, а ремонтник не преминул этим воспользоваться. Он открыл квартиру – доверчивая женщина вручила ключи сама – и похитил золотые украшения на сумму 140 тысяч рублей и планшет. Об этом рассказала пресс-служба облпрокуратуры.

Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства рязанец свою вину не признал. Алиби подсудимому создали его родители – они утверждали, что на момент инкриминируемого преступления их сын находился дома, а затем с отцом ремонтировал автомобиль. Однако, собранных следствием и судом доказательств было уже достаточно для доказательства его вины.

А теперь самое интересное. В другом райсуде Рязани рассматривается, и одним из отделов МВД расследуется как две капли воды похожих уголовных дела. И это при том, что все это рязанец совершил в период УДО.

Железнодорожным райсудом мужчина признан виновным. Проведет ли он ближайшие 4 года в колонии строгого режима, выяснится скоро. Приговор в законную силу не вступил, обжалован осужденным и его защитником в вышестоящий суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники ответили на жалобу о поборах в рязанских школах
В преддверии рязанских выборов стало известно о подкупе избирателей
Назначен новый глава администрации Рыбновского района
В Рязани не будут сокращать троллейбус №1 — мэрия
Обруч на шейку. Врачи освоили новый метод сохранения беременности
Брошенная машина и телефоны. Второй день в рязанских лесах ищут таинственно пропавших пенсионеров
Жительница Шилова получила срок за неуплату алиментов
В «зеленой ловушке». Пять часов искали в лесу заблудившуюся 78-летнюю грибницу
Полный песец. Свадебный стилист обманула доверчивых рязанок
В Рязанской области госпитализировали попавшего в ДТП водителя мопеда
Двор с огромной лужей в центре Рязани начали приводить в порядок
Назначены слушания по изменению Генплана в районе вокзала Рязань-1
Официально: в Рязани выделили земли под строительство футбольного манежа
Из-за брошенной ремонтниками дороги в рязанском дворе застряла «скорая»
Под Рязанью сожгли иномарку фаната московского «Спартака»
Рязанский нерадивый папаша заплатил алименты шинами
Андрей Потапов представил Рязань на ЧМ по профмастерству
В рязанской 25-этажке не сработала система пожаротушения
По прозвищу Димедрол. Полиция задержала смотрящего за Касимовским районом