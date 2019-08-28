2019-08-28T12:32:58+03:00
Общество

Жительница Шилова получила срок за неуплату алиментов

Меры административной ответственности на нее не подействовали
Иван АНТОНОВ
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Суд назначил горе-мамаше реальный срок.Суд назначил горе-мамаше реальный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шиловским райсудом рассмотрено уголовное дело по обвинению нерадивой мамаши в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Она обвиняется в неуплате алиментов по решению суда без уважительных причин, совершенное повторно. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Жительницу Шилова уже привлекали к административной ответственности – ей было назначено 88 часов обязательных работ. Эта мера не подействовала: деньги на содержание ребенка в добровольном порядке горе-мамаша не выплачивала. Теперь будет это делать гарантированно – районный суд признал ее виновной и назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием ежемесячно в доход государства 10 % из заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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