В Рязанской области госпитализировали попавшего в ДТП водителя мопеда
Права садиться за руль он не имел
Фото: 62.мвд.рф
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27 августа в Клепиковском районе 32-летний житель на мопеде «Ореон» не справился с управлением и опрокинулся. С травмами его госпитализировали в больницу.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в 18.30 в селе Спирино. Ранее водитель мопеда был лишен прав.
Это ДТП стало единственным за сутки, в котором пострадал человек. На дорогах региона сотрудники ГИБДД выявили 4679 нарушений, задержали 4 пьяных за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU