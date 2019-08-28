2019-08-28T12:29:16+03:00
Происшествия

В Рязанской области госпитализировали попавшего в ДТП водителя мопеда

Права садиться за руль он не имел
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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27 августа в Клепиковском районе 32-летний житель на мопеде «Ореон» не справился с управлением и опрокинулся. С травмами его госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в 18.30 в селе Спирино. Ранее водитель мопеда был лишен прав.

Это ДТП стало единственным за сутки, в котором пострадал человек. На дорогах региона сотрудники ГИБДД выявили 4679 нарушений, задержали 4 пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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