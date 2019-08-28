Под Рязанью сожгли иномарку фаната московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-28T07:57:55+03:00

Но может все дело не в футболе, а в том, что болельщик "Спартака" припарковал машину на детской площадке? Фото: Виталий Федулов.

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В ночь на 23 августа в Новомичуринске неизвестные сожгли автомобиль KIA. В салоне уже сгоревшей иномарки была найдена банка, в которой и находилось горючее вещество. С большой долей вероятности, поджог произошел на «фоне футбольных пристрастий». Об этом сообщает участник фанатского объединения «Фратрия» Виталий Федулов.

Фото: Виталий Федулов.

- В салоне автомобиля на лобовом стекле висел вымпел футбольного клуба «Спартак» (Москва), - рассказывает Виталий. - После поджога, в подъезде хозяина сгоревшего автомобиля, были обнаружены надписи с названием другой футбольной команды - ЦСКА, которых до этого не было. Действия на почве футбольного хулиганства, совершаются как правило до или после футбольного матча. Но именно «Спартак» за три дня до поджога обыграл ЦСКА в матче чемпионата России. Поэтому не остается никаких сомнений.

По словам молодого человека, люди, совершившие столь трусливый и грязный поступок должны быть наказаны.

Фото: Виталий Федулов.

Напомним, летом 2015 года в Рязанской области произошел другой случай с участием футбольных фанатов. В одной из квартир поселка Александро-Невский за просмотром футбольного матча распивали алкоголь трое мужчин — фанат ЦСКА Мокроусов, фанат «Спартака» Тулин и узбек по имени Бабур. Все трое приехали в рязанскую глубинку на заработки, ремонтировали местный МФЦ.

В какой-то момент Мокроусов стал оскорблять узбека. Тулин стал заступаться за Бабура, а Мокроусову это не понравилось. Стали ругаться уже между собой, и в процессе ссоры потерпевший начал оскорблять команду ЦСКА. Мокроусова слова против его команды задели, он схватил нож и три раза ударил оппонента — в живот, в бок и подмышечную впадину.

К счастью, пострадавшего спасти удалось, но фанат ЦСКА получил два года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU