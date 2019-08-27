2019-08-27T19:07:23+03:00
Общество

Андрей Потапов представил Рязань на ЧМ по профмастерству

Столяр вошел в состав национальной команды на «WorldSkills Kazan 2019»
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Андрей Потапов (крайний справа) с коллегами на ЧМ в Казани. Фото: страница VKАндрей Потапов (крайний справа) с коллегами на ЧМ в Казани. Фото: страница VK
Изменить размер текста:

В «WorldSkills Kazan 2019» участвовали более 1300 человек из 63 стран мира по 56 компетенциям. Россию представляла национальная сборная из 63 участников.В числе 49 юношей – выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Он боролся в компетенции «Столярное дело». Результаты станут известны после закрытия чемпионата вечером 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также на ЧМ по профессиональному мастерству отправилась внушительная рязанская делегация из 80 человек. В нее вошли представители профессиональных образовательных организаций , а также студенты и школьники. Делегаты из Рязани осмотрели площадки соревнований и приняли участие в профориентационных мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанской 25-этажке не сработала система пожаротушения
По прозвищу Димедрол. Полиция задержала смотрящего за Касимовским районом
Уровень сероводорода в Рязани превысил норму в 4,5 раза
Под Рязанью домушник, недооценив систему охраны, попался на месте преступления
Сюрприз из-под стиралки. В съемной квартире нашли королевского питона
Рязанский рецидивист воровал дорогостоящие лодочные моторы
При поддержке РНПК юные хозяева Мещеры провели летний практикум
Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста
«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах на панорамном этаже и каминах
Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с Дмитрием Медведевым
Неподалеку от Касимова иномарка насмерть сбила молодого человека
В Рязани 13-летний мальчик на скутере врезался в ассенизаторную машину
Взятка для инспектора ГИБДД: в Рязани назначили дату судебного заседания
Телефонный мошенник вытянул из рязанских жертв 200 тысяч рублей
В Путятинском районе перекрыли разбитый большегрузами мост
Проект ремонта моста через Трубеж в Рязани разработают к концу осени
Проспорив 10 тысяч рублей, рязанец избил оппонента, а потом убил его приятеля
В Рязани курьеры сравнили себя с «Почтой России» и были наказаны
Рязанский губернатор погулял с семьей на свадьбе у своего подчиненного
Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят
На здании вокзала Рязань-2 появилась архитектурная подсветка
Врачи спасли 7-летнего мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову