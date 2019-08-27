Андрей Потапов представил Рязань на ЧМ по профмастерству

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-27T19:07:23+03:00

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В «WorldSkills Kazan 2019» участвовали более 1300 человек из 63 стран мира по 56 компетенциям. Россию представляла национальная сборная из 63 участников.В числе 49 юношей – выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Он боролся в компетенции «Столярное дело». Результаты станут известны после закрытия чемпионата вечером 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также на ЧМ по профессиональному мастерству отправилась внушительная рязанская делегация из 80 человек. В нее вошли представители профессиональных образовательных организаций , а также студенты и школьники. Делегаты из Рязани осмотрели площадки соревнований и приняли участие в профориентационных мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU