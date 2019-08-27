По прозвищу Димедрол. Полиция задержала смотрящего за Касимовским районом

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-27T17:36:48+03:00

В настоящее время Димедрол находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники тщательно разрабатывали криминального авторитета, а потом при поддержке спецназа провели спецоперацию

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Злоумышленником, подозреваемым в серии краж лодочных моторов, является 34-летний криминальный авторитет, смотрящий за Касимовским районом вор по прозвищу Димедрол. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник.

- Это была не случайная операция, ее тщательно готовили, а Димедрола долгое время вели, собирая материалы, которые в будущем позволят закрепить доказательную базу, - говорит источник.

Напомним, накануне в полицию обратились люди с заявлениями, что ночью на месте стоянки с лодок пропадали моторы.

Под видом рыбаков полицейские патрулировали акваторию реки, и цель была достигнута: оперативники выяснили, что к хищениям причастен 34-летний Димедрол (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU