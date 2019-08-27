Под Рязанью домушник, недооценив систему охраны, попался на месте преступления

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-27T16:37:40+03:00

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В Спасском районе вынесли приговор по делу о покушении на кражу в селе Сумбулово. Вор тщательно подготовился, залез в чужой дом, но недооценил систему охраны.

Как сообщает пресс-служба суда, молодой человек решил обчистить «какую-нибудь дачу». С собой он прихватил две пары перчаток (матерчатые и резиновые), бахилы, налобный фонарь, маску, топор и нож. Ночью он в матерчатых перчатках перелез через забор, выключил освещение участка и разбил топором окно с задней стороны дома. Проникнув внутрь, он одел уже резиновые перчатки, бахилы, стал было осматриваться в поисках ценностей, и тут сработала сигнализация.

Ночной гость ретировался, но, когда сигнал тревоги затих, опрометчиво вернулся обратно. Система охраны сработала снова, однако на этот раз вор уходить не стал, а перерубил топором электропровода блока сигнализации и вскоре поплатился за свой промах: на месте преступления его обнаружили хозяева и полицейские.

В итоге признавший вину и раскаявшийся домушник избежал реального лишения свободы, отделавшись условным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU