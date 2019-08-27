При поддержке РНПК юные хозяева Мещеры провели летний практикум

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-27T14:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Летний практикум в Окском заповеднике для воспитанников детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» помогла провести Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть»). Ребята под руководством наставников смогли не только в теории, но и на практике получить знания в таких науках, как лесоведение, ботаника, орнитология, зоология, гидробиология и общая экология.

В течение недели юные экологи занимались благоустройством территории питомников краснокнижных журавлей, а также Музеем природы, совершили экскурсионные походы по экотропам к местам обитания бобров и барсуков, на озеро Святое, посетили этнографический музей в селе Орехово. В учебноволонтерском практикуме приняли участие более 35 человек.

– Многие выполняемые нами работы по благоустройству были рассчитаны на крепких мужчин, так как надо было таскать мешки с цементом, песком, переливать раствор из бетономешалки. Но с нами были выпускники клуба 2016 и 2018 годов, и поэтому мы ударно потрудились на благо заповедника, его обитателей и посетителей, – рассказывает одна из руководителей клуба «Хозяин Мещеры» Елена Енякина.

Для детей выездной практикум – одновременно и отдых на природе, и учеба, приобретение опыта и новых друзей, а еще возможность ежедневно наблюдать за жизнью зверей.

– Общение с природой доставляет удовольствие и щекочет нервы. Над лагерем постоянно кружили коршуны в поисках еды, ночью к лагерю приходила енотовидная собака, днем – лиса. За мостом, всего в 300 метрах, пробегал волк, и мы видели его следы. Бесчисленные следы пребывания кабанов и лосей всего в 500 метрах от стоянки говорят, что это заповедник, дикая глушь, люди здесь – гости, а дикие животные – хозяева, – поделились с нами участники волонтерского отряда.

Насыщенная событиями неделя пролетела быстро. Усталые, повзрослевшие и сдружившиеся школьники вернулись домой с желанием новых встреч с заповедником.

НАША СПРАВКА

РНПК поддерживает инициативы юных экологов и исследователей организации «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За время сотрудничества при поддержке предприятия проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти наших знаменитых земляков. Только в текущем году при поддержке АО «РНПК» школьники посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. Приняли участие в научнопрактической конференции «Мой исследовательский проект». Мероприятие объединило 50 юных исследователей и защитников природы. В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где совместными усилиями высадили более 3,5 тысячи саженцев ели. Также совершили поездку к реке Проне, где провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения ребята направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU