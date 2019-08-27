Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с Дмитрием Медведевым

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-27T13:34:19+03:00

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27 августа состоялась встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Основной темой стала реализация национальных проектов: регион участвует в 11 из них, получил 6,6 млрд рублей из федерального бюджета и добавил более 2 млрд из областного.

- Из 8,7 млрд исполнено на данный момент 32,4%, но основное исполнение мы ожидаем по IV кварталу. Это связано со стройками, - сообщил губеренатор.

Одна из таких строек – БСМП. Любимов пригласил Медведева лично посмотреть новый комплекс, но конкретного ответа не получил.

По словам Любимова, с 1 сентября в Рязанской области дошкольные учреждения благодаря новым объектам смогут принять на 530 больше детей до 3 лет. До 2022 года должны появиться еще 1700 мест.

- Мы рассчитываем до 2022 года совсем уйти от этой темы, не иметь здесь никаких проблем, – сказал губернатор.

Отдельно управленцы остановились на первичном звене медпомощи. Любимов заметил, что в 2019-м построены или обновлены 13 ФАПов, а 10 новых мобильных комплексов начали ездить по населенным пунктам в глубинке:

- Благодаря этому у нас выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы повысилась в разы практически, - заявил он. - Правда, мы за счёт этого вышли на первые места по количеству заболевших, но зато мы их выявляем.

- В любом случае выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья, - подтвердил Медведев.

Премьер-министр призвал Любимова включиться в работу по модернизации первичного звена медпомощи, курс на которую обозначен на недавнем совещании у президента Владимира Путина, и отметил, что «хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов».

Также обсуждалась на встрече тема состояния дорог регионального значения:

- В 2019 году мы выйдем на показатель ремонта: 45 объектов протяжённостью 150 км, - цитирует Любимова пресс-служба федерального кабмина.

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ИСТОЧНИК KP.RU