2019-08-27T12:08:32+03:00
Происшествия

Неподалеку от Касимова иномарка насмерть сбила молодого человека

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 26 августа, около восьми часов вечера ДТП со смертельным исходом произошло в Касимовском районе. На дороге, соединяющей райцентр с трассой Ряжск – Касимов, иномарка Skoda Octavia сбила 25-летнего молодого человека. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Его личность установлена – это 25-летний житель Касимова. Известно также, что автомобилем управлял 29-летний райцентра.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что пешеход вышел на проезжую часть. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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