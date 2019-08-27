В Путятинском районе перекрыли разбитый большегрузами мост

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-27T10:33:36+03:00

На этот раз пострадала переправа через реку Пара

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26 августа в Путятинском районе стал непригоден для проезда деревянно-балочный мост через реку Пара на дороге Летники – Береговое. Пока известно лишь, что он был поврежден большегрузным транспортом – остальные обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба областного минтранса.

- Сразу после происшествия движение по мосту было закрыто, выставлены запрещающие знаки и ограждения, - оповестили автомобилистов

При этом в минтрансе отметили, что к населенным пунктам есть объездные пути.

Специалисты «Дирекции дорог Рязанской области», которые выехали на место, оценят техническое состояние сооружения и определят объемы восстановительных работ. Подрядчика выберут по итогам аукциона.

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ИСТОЧНИК KP.RU