В Путятинском районе перекрыли разбитый большегрузами мост
26 августа в Путятинском районе стал непригоден для проезда деревянно-балочный мост через реку Пара на дороге Летники – Береговое. Пока известно лишь, что он был поврежден большегрузным транспортом – остальные обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба областного минтранса.
- Сразу после происшествия движение по мосту было закрыто, выставлены запрещающие знаки и ограждения, - оповестили автомобилистов
При этом в минтрансе отметили, что к населенным пунктам есть объездные пути.
Специалисты «Дирекции дорог Рязанской области», которые выехали на место, оценят техническое состояние сооружения и определят объемы восстановительных работ. Подрядчика выберут по итогам аукциона.
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ИСТОЧНИК KP.RU