Проект ремонта моста через Трубеж в Рязани разработают к концу осени

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-27T09:17:25+03:00

Пока пройти можно только по краю проезжей части моста. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

До 30 ноября должна быть разработана проектная документация для ремонта моста через реку Трубеж на дороге в поселок Борки. Аукцион на 2,3 миллиона рублей размещен на портале госзакупок.

Во сколько обойдутся сами работы, станет известно после обследования переправы и составления сметы. Среди прочего заказчик - управление благоустройства администрации Рязани - требует разработать решения по закреплению барьерного ограждения, предусмотреть систему водоотвода и дренажа.

Напомним, в 2019 году горожане сигнализировали об аварийном состоянии моста. Осмотрев его, и.о. главы администрации Рязани поручила как можно быстрее провести ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU