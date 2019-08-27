2019-08-27T09:17:25+03:00
Общество

Проект ремонта моста через Трубеж в Рязани разработают к концу осени

Объявлены торги на разработку документации
Антон КОНОВАЛОВ
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Пока пройти можно только по краю проезжей части моста.Пока пройти можно только по краю проезжей части моста.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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До 30 ноября должна быть разработана проектная документация для ремонта моста через реку Трубеж на дороге в поселок Борки. Аукцион на 2,3 миллиона рублей размещен на портале госзакупок.

Во сколько обойдутся сами работы, станет известно после обследования переправы и составления сметы. Среди прочего заказчик - управление благоустройства администрации Рязани - требует разработать решения по закреплению барьерного ограждения, предусмотреть систему водоотвода и дренажа.

Напомним, в 2019 году горожане сигнализировали об аварийном состоянии моста. Осмотрев его, и.о. главы администрации Рязани поручила как можно быстрее провести ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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