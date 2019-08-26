2019-08-26T17:37:41+03:00
Общество

Жители микрорайона Рязани добиваются ремонта дороги

На Старореченской улице водители демонстрируют навыки экстремального вождения
Иван АНТОНОВ
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Старореченская улица изобилует гигантскими выбоинами. Фото: сайт ГТРК "Ока".Старореченская улица изобилует гигантскими выбоинами. Фото: сайт ГТРК "Ока".
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Жители поселка Ворошиловка не первый год добиваются ремонта дороги. Огромные ямы нередко становятся причиной аварии. Старореченскую не приводили в порядок полвекаю А ведь в Ворошиловке живет около 10 тысяч человек. Так описывают ситуацию корреспонденты ГТРК «Ока».

Жители Ворошиловки называют свой район «диким уголком с элементами цивилизации». ВА Ведь поселок – буквально в нескольких минутах езды от центра Рязани, но он словно застрял в далеком прошлом

- Обратите внимание, тротуарные тропинки запущены, им уже 50 лет, никогда не делался ремонт, - возмущается председатель поселкового Совета ЛидияБалакина. - Народ наш, конечно, терпеливый, но сейчас возмущению нет предела.

У автомобилистов – другие проблемы. На Старореченской улице водители демонстрируют навыки экстремальной езды. Здесь есть выбоины, в десятки раз превышающие предельно допустимые размеры. Как пример, яма напротив детсада, в дожди она превращается в пруд. Объехать этот участок невозможно, другой дороги просто нет.

Наконец жалобы людей услышали. Чиновники пообещали, что осенью по улице Старореченской начнут ремонтировать дорогу. Средства - более 8 миллионов рублей - выделили из областного и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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