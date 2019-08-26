Рязанский автогонщик Вячеслав Свечников стал двукратным чемпионом России

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-26T17:24:55+03:00

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Российская автомобильная федерация опубликовала итоговый протокол (правда, с пометкой «итоговый предварительный») чемпионата России по автокроссу в зачетной группе ЗИЛ-130. На первой строчке протокола значится фамилия рязанского пилота Вячеслава Свечникова. Из четырех этапов сезона 2019 года Свечников выиграл одну гонку, также на его счету второе и третье места.

Серебро чемпионата завоевал Игорь Атаев, бронзу – Станислав Сафонов (оба Москва).

Напомним, что первый свой титул Вячеслав оформил в прошлом году. Вячеслав Свечников – сын Евгения Свечникова, который в союзные времена дважды завоевывал титул чемпиона СССР по автокроссу.

ИСТОЧНИК KP.RU