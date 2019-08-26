2019-08-26T15:49:56+03:00
Происшествия

В Рыбновском районе в Оке утонул мужчина

Несчастный случай произошел неподалеку от села Костино
Роман ДОРОФЕЕВ
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На минувшей неделе, которая принесла в регион потепление, не обошлось без трагических случаев на водоемах. В четверг, 22 августа, в реке Оке неподалеку от села Костино Рыбновского района Рязанского района утонул мужчина. Его тело подняли из воды спасатели центральной спасательной станции на воде города Рязани.

Пресс-служба МЧС сообщает, что к работам привлекались два человека личного состава и одна единица техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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