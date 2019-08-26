2019-08-26T15:27:32+03:00
Недвижимость

300 нарушений пользования газом нашла рязанская ГЖИ

В сфере ЖКХ с начала года инспекторы выписали штрафы почти на 2,5 миллиона рублей
Иван АНТОНОВ
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Сотрудники ГЖИ проверяют дом от подвалов до чердаков.Сотрудники ГЖИ проверяют дом от подвалов до чердаков.Фото: Павел АВЕРИН
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Сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) с 19 по 23 августа провели 39 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, рассмотрено около ста обращений рязанцев. В ходе проверок специалисты выявили 46 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг. Организациям-нарушителям выдано 15 предписаний. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Что немаловажно, ГЖИ проверила и содержание внутридомового газового оборудования (ВДГО). С начала года в ходе более чем двухсот проверок сотрудники жилинспекции нашли почти 300 нарушений правил пользования взрывоопасными предметами быта.Всего с начала текущего года в ходе различного рода проверок ГЖИ выписала штрафы почти на 2,5 миллиона рублей.

Также специалисты жилинспекции с 19 по 23 августа проверили ход капитального ремонта 19 многоквартирных домов, из них 7 проверок в составе рабочих групп. При этом в половине из них специалисты нашли 24 нарушения.

Так, РСУ №1 не считает нужным убирать за собой мусор практически на всех объектах. На Пушкина, 45, корпус 1 при проведении работ этим подрядчиком обвалился потолок в квартире. Сметный отдел этой организации «забыл» внести в перечень замену стояков водоотведения по квартирам на Ленина,3 – работы не были выполнены.

И возвращаясь к газовому оборудованию. Рабочие ООО «Опора плюс» ухитрились прикрепить строительные леса к газовым трубам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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