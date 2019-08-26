На фестивале «Параллели» рязанцев ждет полное разнообразие

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-26T14:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский «Фотодом» обнародовал репертуар четвертой недели III фестиваля современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

27 августа пройдет кинопоказ комедийной драмы «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США, 2008) сценариста и режиссера Чарли Кауфмана. 28 августа прозвучит классическая музыка и стихи. Программу «Про любовь» представят Алина Калинкина и Леонид Агальцов. Зрители услышат, в частности, произведения Анны Ахматовой и Николая Гумилева из поэтического диалога «Серебряные дребезги».

Вечер 29 августа посвящен поклонникам Мельпомены. В рамках «Параллелей» на малой сцене в ТЮЗе в 19.00 пройдет показ пьесы Ивана Вырыпаева «Танец Дели». Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в «Фотодоме» с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00. На следующий день там же с лекцией «Человек и вещь: семиотика предметного» выступит доктор философских наук, профессор кафедры культурологии РГУ имени Есенина Александр Соловьев.

31августа в 16.00 родителей и детей приглашают на просмотр спектакля «Машина счастья». Он поставлен по мотивам романа Рэя Брэдбери наставниками и воспитанниками художественной студии Кати Чистовой «Дом ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU