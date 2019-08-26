2019-08-26T14:08:06+03:00
Происшествия

Сквер в центре Рязани пострадал от вандалов

Гости нашего города могут оценить, насколько рязанцы любят свой город
Иван АНТОНОВ
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Вокруг "раненой" ивы - магазины с видеокамерами на входе. Что и кого они сняли? Фото: пресс-служба горадминистрации.Вокруг "раненой" ивы - магазины с видеокамерами на входе. Что и кого они сняли? Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Сквер имени самого прославленного градоначальника Рязани Надежды Чумаковой пострадал от рук вандалов. Он расположен на Первомайском проспекте рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Вокзальная». Так что гости областного центра, приезжающие на железнодорожный вокзал Рязань II, могут по достоинству оценить, как рязанцы относятся к своему городу.

От рук вандалов пострадали ива извилистая и можжевельник казацкий. Городские «лесорубы» совершили этот поступок в минувшие выходные, а известно стало в понедельник, 26 августа. Пресс-служба горадминистрации заметила, что Дирекция благоустройства города будет писать заявление в полицию, а профильное управление — рассчитывать ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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