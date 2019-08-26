2019-08-26T13:22:28+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на кораблинской дороге

УАЗ-«Патриот» вылетел в кювет и перевернулся
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 24 августа, в Кораблинском районе Рязанской области на дороге Яблонево – Ерлино – Чижово произошло серьезное ДТП. Автомобиль УАЗ-«Патриот» вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В салоне внедорожника находились пять человек.

Издательский дом «Пресса» сообщает, что в результате аварии одну из пассажирок машины с тяжелыми травмами доставили в Областную клиническую больницу Рязани. Еще троих пострадавших направили в Кораблинскую межрайонную больницу. Один человек, получивший легкие травмы, от госпитализации отказался.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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