Пять человек пострадали в ДТП на кораблинской дороге

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-26T13:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 августа, в Кораблинском районе Рязанской области на дороге Яблонево – Ерлино – Чижово произошло серьезное ДТП. Автомобиль УАЗ-«Патриот» вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В салоне внедорожника находились пять человек.

Издательский дом «Пресса» сообщает, что в результате аварии одну из пассажирок машины с тяжелыми травмами доставили в Областную клиническую больницу Рязани. Еще троих пострадавших направили в Кораблинскую межрайонную больницу. Один человек, получивший легкие травмы, от госпитализации отказался.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU