2019-08-26T12:20:26+03:00
Происшествия

В Рязанском районе под колесами Renault погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло в воскресенье
Роман ДОРОФЕЕВ
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25 августа, в воскресенье, на автодороге между селом Болошнево и поселком Листвянка в Рязанском район произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Sandero сбил пешехода – от полученных травм мужчина скончался. Его личность установлена – это житель города Сасово.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе зарегистрировано 12 ДТП, в которых три человека погибли и 26 получили травмы. Также отмечено 55 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 23 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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