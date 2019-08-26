СК начал проверку по факту обнаружения на пожарище в Рязани двух человеческих тел

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-26T12:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что вечером в воскресенье, 25 августа, в Рязани в микрорайоне Дашки Военные произошел пожар в нежилом деревянном доме. Рано утром понедельника при разборе завалов на месте были обнаружены сильно обгоревшие тела двух человек.

Следственный комитет России по Рязанской области начал по данному факту проверку. Уже известно, что накануне вечером в помещении, где произошел пожар, компания распивала спиртное. Как события развивались в дальнейшем и призвана установить доследственная проверка. Будут определены причины пожара, личности погибших, причина гибели людей.

ИСТОЧНИК KP.RU