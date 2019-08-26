В смертельном ДТП с КАМАЗом под Рязанью пострадали два ребенка
Дети 4 и 8 лет оказались среди пострадавших в жутком ДТП с ВАЗ-2107, Renault Espace и грузовым автомобилем КАМАЗ под Рязанью. Они находились в салоне иномарки, как и другой 30-летний пассажир, получивший травмы. Также медицинская помощь понадобилась 45-летнему мужчине, управлявшему «семеркой» и 40-летнему водителю Renault из Владимирской области.
Напомним, авария случилась 25 августа на трассе Рязань - Ряжск из-за заноса и выезда на «встречку» отечественной легковушки. Грузовик буквально смял ВАЗ и попутно задел французский минивэн. 48-летняя пассажирка «семерки» скончалась сразу же.
Ранее появилось видео с места ДТП.
Как сообщает пресс-служба УМВД, за выходные на дорогах области в 12 ДТП 3 человека погибли и 26 получили различные травмы.
Влетевшая под грузовик легковушка была попросту уничтожена. Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU