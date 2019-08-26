Компания «Рязаньгоргаз» повысит надежность газоснабжения Железнодорожного района

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-26T10:03:34+03:00

Началась реконструкция газопровода низкого давления на улице Дзержинского с выходом на улицы Ленинского Комсомола и Татарскую

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Компания «Рязаньгоргаз» приступила к реконструкции газопровода низкого давления на улице Дзержинского с выходом на улицы Ленинского Комсомола и Татарскую. В результате будет обновлено 840 м газопровода, что позволит повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей Железнодорожного района Рязани.

Учитывая интенсивность транспортного потока на улице Дзержинского, реконструкция будет проводиться без ограничения движения транспорта. Специалисты компании «Рязаньгоргаз» выбрали для проведения работ метод наклонно-направленного бурения. Котлованы появятся на тротуарах с обеих сторон от проезжей части.

- Это определенные неудобства для горожан, но без обновления городской газораспределительной системы невозможно надежное газоснабжение, - рассказал заместитель генерального директора - главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

В течение сентября и октября газовики заменят изношенные стальные трубы на полиэтиленовые, со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Каждый этап проведения работ предусматривает восстановление благоустройства территории.

Модернизация городской газораспределительной сети – обязательное условие надежного и безопасного газоснабжения. Так, в 2019 году компания «Рязаньгоргаз» уже завершила капитальный ремонт нескольких участков газопроводов в районе Куйбышевского шоссе и Окружной дороги.

- До конца года специалисты «Рязаньгоргаз» завершат работы по замене почти 3,5 километров изношенных стальных газопроводов. Это позволит долгие годы уверенно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города, - отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU