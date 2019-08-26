2019-08-26T09:43:24+03:00
Происшествия

В Рязани на пожаре в нежилом бараке сгорели два человека

Их личности, как и причина возгорания, уточняются
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
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Два трупа обнаружили пожарные, приехавшие вечером 25 августа тушить нежилой деревянный барак в районе платформы 203 километр. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, личности погибших пока не установлены.

Информация о возгорании поступила в 20.00. На место отправились 5 пожарных автомобилей и 13 человек личного состава ГПС.

Причина случившегося выясняется, но, судя по фотографии внешней стены, охваченной пламенем, специалисты едва ли станут исключать версию поджога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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